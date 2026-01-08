Carreta tomba na BR-163 e provoca congestionamento em Campo Grande

Um tombamento de carreta causou interdição parcial e congestionamento na BR-163, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (8). O acidente ocorreu no km 466 da rodovia, no sentido Sul, saída para São Paulo e envolveu um caminhão e uma carreta que transportava carga de carne.

Com o impacto, o trecho precisou ser desviado, o que provocou lentidão e um congestionamento de cerca de um quilômetro. Duas pessoas se envolveram na ocorrência, mas não sofreram ferimentos, segundo informações da concessionária Motiva Pantanal.

Equipes da concessionária foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a sinalização do local, em conjunto com os órgãos responsáveis pelo trânsito. O trabalho se concentrou na organização do fluxo de veículos e na segurança dos motoristas que trafegavam pela região.

A Motiva Pantanal orientou os condutores a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho afetado pelo acidente. As causas do tombamento ainda não foram informadas.