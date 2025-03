Carro cai em córrego à beira da estrada e resulta em um morto e três feridos

Um carro deslizou e capotou e caiu em um córrego na MS-345, em Bonito, por volta das 14h de ontem (9). Uma mulher de 22 anos faleceu e outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico na cidade de Jardim.

O teste de bafômetro foi realizado no motorista e teve resultado negativo para consumo de álcool. Todos os envolvidos no acidente eram de Campo Grande.

O carro ficou destruído após o acidente – Foto: Reprodução PMR-MS

Segundo o motorista, o carro escorregou sobre a água na pista, porém de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul (PMR-MS), a equipe não identificou poças de água na pista e não chovia no momento do acidente. O motivo do acidente será confirmado após laudo pericial.

Até o fechamento desta matéria não conseguimos entrar em contato com o Hospital para obter mais informações sobre o estado de saúde das demais vítimas do acidente.