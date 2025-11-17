Carro capota e invade obra da antiga rodoviária no Centro

Um acidente no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco e Barão do Rio Branco, no final da manhã desta segunda-feira (17), deixou um carro capotado e atingiu a área cercada da obra de revitalização da antiga rodoviária, no Centro de Campo Grande.

Moradores relataram que o impacto foi tão forte que pôde ser ouvido de longe. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, mas, pelas imagens registradas pela reportagem, um dos veículos foi arremessado contra a estrutura de alumínio que isola a intervenção no Terminal Rodoviário Heitor Laburu. O outro avançou sobre a calçada e derrubou parte da grade de proteção.