Carro carregado com cigarros e agrotóxicos é apreendido em aldeia indígena

Um Vectra carregado com 250 kg de agrotóxicos e 500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na Aldeia Buriti, em Sidrolândia, nesta quarta-feira (10).

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam patrulhamento pela reserva indígena quando o condutor do veículo, ao perceber a presença do DOF na região, abandonou o automóvel próximo a uma área de mata.

Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, e encaminhado à Receita Federal de Campo Grande.

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para atendimento, denúncias e informações, pelo telefone 0800 647-6300.

*Com informações do DOF