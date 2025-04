Carro com 976 kg de maconha é apreendido em Ivinhema

Um veículo furtado e 976 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Ivinhema (MS), na noite de ontem (3).

As equipes policiais fiscalizavam a BR-376 quando deram ordem de parada a um carro, que ignorou a solicitação dos policiais, dando início à fuga. A PRF acompanhou o veículo, mas o motorista fugiu, abandonando o carro na pista.

O porta-malas do carro estava carregado com tabletes de maconha, totalizando 976 kg de material. Além disso, a placa do veículo era falsa, e o carro tinha registro de roubo desde fevereiro de 2025, no Paraná.

As buscas pelo motorista foram realizadas, mas, até o momento, ninguém foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ivinhema.