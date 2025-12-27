Carro de luxo é recuperado após golpe nas redes sociais em Campo Grande

O veículo avaliado em R$ 170 mil, anunciado para venda em uma rede social, foi retirado por intermediários sob a promessa de vistoria e divulgação, mas acabou não sendo devolvido à proprietária, em Campo Grande. Após investigações da Polícia Civil, o carro foi localizado por meio de rastreamento via GPS e recuperado na quinta-feira (26), em um estabelecimento comercial da Capital.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), a vítima foi procurada por um homem, que se apresentou como funcionário de uma empresa de comercialização de veículos. Ele solicitou o automóvel para realizar serviços como vistoria cautelar, lavagem e produção de material publicitário.

Após a retirada do veículo, a proprietária foi informada de que o carro teria sido negociado com um suposto empresário do interior do Estado. Então, as tratativas passaram a ser conduzidas pelo proprietário da empresa, um homem de 31 anos.

Um contrato de compra e venda chegou a ser elaborado, prevendo o pagamento de 10% do valor no ato da assinatura e o restante em até 15 dias, por meio de carta de crédito ou consórcio. No entanto, nenhum valor foi repassado à vítima, que passou a receber sucessivas justificativas para o atraso no pagamento.

A desconfiança aumentou quando a proprietária descobriu que o veículo estava anunciado em outro estabelecimento comercial e já constava como supostamente vendido para um terceiro, levantando suspeitas de fraude.