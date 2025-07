Carro furtado em Minas é apreendido com 378 kg de maconha na fronteira de MS

Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (10) ao ser flagrado com 378 quilos de maconha transportados em um carro furtado. A apreensão ocorreu durante fiscalização do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na MS-295, em área rural de Tacuru, município da região sul de Mato Grosso do Sul.

O veículo, um GM Onix, foi abordado em um bloqueio policial. Após checagem das placas e componentes, os agentes confirmaram que o automóvel havia sido furtado em junho deste ano em Monte Carmelo, Minas Gerais.

No interior do carro, os policiais encontraram 496 tabletes de maconha. Questionado, o motorista afirmou que pegou o veículo com a droga em Paranhos, na fronteira com o Paraguai, e que o entregaria em Guaraci (SP). Pelo transporte, ele receberia R$ 4 mil.

O prejuízo estimado ao tráfico, segundo a corporação, é de aproximadamente R$ 800 mil. O suspeito, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.

*Com informações do DOF