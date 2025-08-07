Carro pega fogo na avenida Bom Pastor e levanta alerta sobre como agir em situações de risco

O incêndio em um veículo de passeio na noite de terça-feira (6), na avenida Bom Pastor, em Campo Grande, acendeu um alerta sobre os cuidados que motoristas devem ter ao enfrentar esse tipo de situação.

O fogo começou enquanto a condutora trafegava pela via e mobilizou agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Incêndio em veículo na Av. Bom Pastor, ontem, quarta-feira (6) – Crédito: PMMS SD Jurandi e SD R. Silva

Segundo relatos, os soldados Rafael Varanda da Silva e Jurandi Luiz Correia Júnior, da Polícia Militar, passavam pelo local no momento em que o veículo começou a soltar fumaça.

Eles prestaram os primeiros socorros e acionaram os bombeiros, que controlaram o incêndio em cerca de 15 minutos com o uso de aproximadamente 200 litros de água. Ninguém ficou ferido.

Apesar de não ser um incidente comum, o caso evidencia a necessidade de atenção e preparo dos condutores para situações emergenciais. O especialista em combate a incêndios urbanos, Major Eduardo Tracz, alerta que diante de sinais de fumaça ou fogo, a primeira medida deve ser encostar o veículo em um local seguro e desligar o motor imediatamente.

A abertura do capô deve ser evitada, pois o contato com o oxigênio pode intensificar as chamas.

Entre as orientações repassadas pelo major que atua no combate a incêndios urbanos está o uso do extintor de pó químico do tipo ABC, que é o mais indicado para conter focos em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e até em componentes elétricos do carro. A aplicação deve ser feita à base das chamas, mantendo distância segura.

A recomendação é que o motorista só tente conter o fogo caso o foco esteja no início e haja segurança para agir. Em incêndios maiores, a prioridade deve ser se afastar do veículo e acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

*Com informações do CBMMS