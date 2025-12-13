Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Carro roubado no Paraná é apreendido com mais de meia tonelada de drogas na fronteira

Veículo foi abandonado após tentativa de fuga em Coronel Sapucaia

Fernando de Carvalho

Veículo foi abandonado após tentativa de fuga em Coronel Sapucaia - Foto: Divulgação/DOF
Veículo foi abandonado após tentativa de fuga em Coronel Sapucaia - Foto: Divulgação/DOF

Um carro roubado no Paraná foi apreendido com mais de meia tonelada de drogas na MS-165, em Coronel Sapucaia, na região de fronteira com o Paraguai. O veículo transportava 556 quilos de maconha e 22 quilos de skunk e foi abandonado após o motorista fugir a pé.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (11), durante patrulhamento na Linha Internacional, entre os municípios de Coronel Sapucaia e Paranhos. Ao notar a aproximação da polícia, o condutor deixou o automóvel no local e correu em direção ao território paraguaio. Ele não foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de drogas espalhados pelo interior do veículo, um VW Voyage. Na checagem das placas, foi constatado que eram falsas. O carro havia sido roubado em Toledo, no Paraná, em junho deste ano.

A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão. O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde o caso será investigado.

*Com informações do DOF

