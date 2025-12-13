Carro roubado no Paraná é apreendido com mais de meia tonelada de drogas na fronteira

Um carro roubado no Paraná foi apreendido com mais de meia tonelada de drogas na MS-165, em Coronel Sapucaia, na região de fronteira com o Paraguai. O veículo transportava 556 quilos de maconha e 22 quilos de skunk e foi abandonado após o motorista fugir a pé.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (11), durante patrulhamento na Linha Internacional, entre os municípios de Coronel Sapucaia e Paranhos. Ao notar a aproximação da polícia, o condutor deixou o automóvel no local e correu em direção ao território paraguaio. Ele não foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de drogas espalhados pelo interior do veículo, um VW Voyage. Na checagem das placas, foi constatado que eram falsas. O carro havia sido roubado em Toledo, no Paraná, em junho deste ano.

A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão. O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde o caso será investigado.

*Com informações do DOF