Carros e motos a partir de R$ 1 mil estão disponíveis em leilão do Detran-MS

Motoristas e empresas de reciclagem terão uma nova oportunidade de compra com o leilão de veículos do Detran-MS, que começa nesta quarta-feira (8) e segue até o dia 23 de outubro, de forma exclusivamente online.

O edital publicado no Diário Oficial do Estado traz 220 lotes, sendo 155 veículos em condição de circulação e 65 de sucatas.

Os lances devem ser feitos pelo portal www.tenorioleiloes.com.br, onde é possível consultar fotos, valores e descrições completas de cada lote. Entre os veículos aptos a rodar, há 132 motocicletas e 23 automóveis com valores iniciais a partir de R$ 1 mil.

Entre os destaques estão um Hyundai HB20 1.6 (2013/2014), com lance inicial de R$ 11.383, e um Fiat Uno Attractive 1.0 (2016), com valor de partida de R$ 6.852. As motos mais comuns são Honda Biz 125, Honda CG 125 Fan, Honda CG 150 Titan e Yamaha Factor YBR 125, modelos conhecidos pelo baixo custo de manutenção.

Além dos veículos que podem voltar a circular, o leilão inclui 64 lotes de sucata aproveitável e um lote de material ferroso voltado a empresas do setor de reciclagem e fundição. A medida contribui para o reaproveitamento de peças e redução de impactos ambientais.

Os interessados poderão visitar os veículos presencialmente nos dias 21 e 22 de outubro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

De acordo com o coordenador de Leilão do Detran-MS, Diego Soares, a visita prévia ajuda a evitar surpresas após a compra.

“A visitação dos lotes é importante para verificar as condições dos veículos e avaliar se haverá gastos adicionais após a aquisição”, afirmou.

O edital completo, com as regras de participação, valores mínimos e descrição dos lotes, está disponível no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), entre as páginas 237 e 257.

