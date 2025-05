Carvoaria é autuada por operar sem licença ambiental em distrito de Campo Grande

Uma carvoaria localizada no Assentamento Três Corações, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande, foi autuada por operar sem licença ambiental válida. A infração foi identificada durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), iniciada no domingo (18) e concluída nesta segunda-feira (19).

A equipe chegou ao local após o recebimento de uma denúncia anônima. Segundo os policiais, o responsável pela propriedade apresentou um documento de licenciamento ambiental vencido desde dezembro de 2024. Sem a autorização em dia, a atividade foi considerada irregular.

Apreensões e multa

Durante a vistoria, foram apreendidas duas motosserras e 15,9 metros cúbicos de madeira nativa. A origem e a legalidade do material não foram devidamente comprovadas. Diante das irregularidades, a PMA aplicou uma multa administrativa no valor de R$ 8.770,00.

Situação de trabalho análogo à escravidão não foi constatada

A denúncia também mencionava indícios de uma possível situação de trabalho análogo à escravidão. Após vistoria no local, os agentes informaram que não foram encontradas evidências que comprovassem essa suspeita.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

O caso reforça o papel das denúncias anônimas na identificação de crimes ambientais em regiões afastadas. A população pode relatar situações irregulares diretamente à PMA pelo número (67) 9984-5013 ou por meio do Disque Denúncia, no telefone 181.

Todas as informações recebidas são analisadas pelas equipes, com sigilo garantido ao denunciante.

*Com informações da Polícia Militar Ambiental