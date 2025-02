Casa da Mulher Brasileira tem nova gerência na Capital

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti, foi designada pela prefeita Adriane Lopes para ocupar o cargo de gerente da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

O decreto tem efeito retroativo ao dia 2 de janeiro deste ano, mas só foi publicado nessa segunda-feira (17), dois dias após o Governo do Estado admitir que que há falhas no atendimento oferecido às mulheres vítimas de violência. A publicação saiu em Edição Extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande no. 591).

Iacita, que também é advogada e artista plástica, começou a atuar no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher há mais de uma década, em vaga destinada a representante de entidade não governamental.

Na maior parte do tempo respondeu como presidente do CMDM, que é vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), da Prefeitura de Campo Grande.

Desde 1º de agosto de 2024, além de presidente do CMDM, Iacita Azamor ocupava o cargo comissionado de Assessor-Executivo II, símbolo DCA-3, na Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher, com remuneração bruta de R$ 9.567,09.

O executivo municipal ainda não divulgou quem ficará no lugar de Iacita no Conselho dos Direitos da Mulher, que também tem o dever de fiscalizar e propor políticas públicas para combater a violência contra a mulher.