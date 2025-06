Casa da Saúde de Campo Grande fecha nesta sexta-feira por conta do feriado de Santo Antônio

Usuários da Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, em Campo Grande, devem se organizar para retirar medicamentos e realizar procedimentos até quinta-feira (12). A unidade suspenderá o atendimento ao público na sexta-feira (13), devido ao feriado municipal do Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade.

A interrupção do serviço segue o ponto facultativo estabelecido por decreto estadual. A retomada do atendimento está prevista para segunda-feira (16).

A Casa da Saúde é responsável pela entrega de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da renovação de solicitações, dispensação e cadastros de protocolo.

O funcionamento da unidade vai das 7h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h30. A recomendação é que os usuários que dependem de medicamentos ou serviços essenciais façam a retirada antes do feriado para evitar transtornos.

Serviço

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.

*Com informações do Governo de MS