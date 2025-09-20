Casa de Cultura oferece curso gratuito de Matsuri Dance em Campo Grande

A Casa de Cultura, em parceria com a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, abre inscrições gratuitas para o curso de Matsuri Dance, que acontece aos sábados, das 9h às 10h30, com encontros nos dias 27 de setembro, 11 e 25 de outubro, 8 e 22 de novembro e 6 de dezembro. As vagas podem ser preenchidas presencialmente ou pelo telefone 2020-4310.

Inspirada nas danças dos festivais japoneses, a oficina busca promover integração cultural e social por meio da dança, além de valorizar a herança japonesa e estimular a expressão corporal.

A proposta também prepara os participantes para apresentações culturais, incentivando disciplina e compromisso.

As aulas reúnem momentos de acolhida e socialização, aquecimento físico, aprendizado progressivo das coreografias e ensaios em grupo. Cada encontro se encerra com alongamento, relaxamento e uma roda de conversa para troca de experiências.