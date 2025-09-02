Casa de Cultura recebe mostra de grafite “Entre o Urbano e o Íntimo” de Marilena Grolli

A Casa de Cultura abre nesta quinta-feira (4), às 19h, a mostra “Grolli: Entre o Urbano e o Íntimo”, que fica em cartaz até 10 de outubro com entrada gratuita. O público poderá visitar as obras de Marilena Grolli de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.

A exposição convida o público a percorrer diferentes fases da artista, que une o urbano ao íntimo em uma narrativa visual de múltiplas linguagens, reunindo obras que revelam tanto a pesquisa estética quanto aspectos pessoais de sua trajetória.

Quem é Marilena Grolli?

Nascida em Cáceres (MT) e radicada em Campo Grande desde a infância, Marilena Grolli construiu carreira marcada pela versatilidade. Formada em Artes Visuais pela UFMS e pós-graduada em Arte e Educação, a artista soma prêmios, participações em eventos nacionais e exposições dentro e fora do Brasil.

A produção da artista transita entre grafite, telas, instalações e experiências com diferentes materiais, combinando estética urbana e pesquisa contemporânea e resultando em uma mistura de técnica, experimentação e expressão pessoal que atravessa cor, sensibilidade e reflexões sobre a arte no espaço social.

Além da atuação artística, Grolli é curadora e gestora do Núcleo de Artes Visuais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul desde 2006, integrante da Academia Feminina de Letras e Artes do estado e professora. Também coordenou o Free Art Festival de 2009 a 2025, ampliando a circulação da arte urbana em Mato Grosso do Sul.

Serviço

Mostra “Grolli: Entre o Urbano e o Íntimo”

Onde: Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, 2.270 – Centro)

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h | sábados, das 9h às 12h

*Com imagens das redes sociais da artista @marilenagrolli