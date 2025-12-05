Veículos de Comunicação
Casa Rosa realiza mutirão de saúde neste sábado no Tijuca 2 em Campo Grande

Atendimento gratuito para homens e mulheres será das 7h às 12h

Fernando de Carvalho

Atendimento gratuito para homens e mulheres será das 7h às 12h - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Atendimento gratuito para homens e mulheres será das 7h às 12h - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Casa Rosa promove neste sábado (6) mais um mutirão gratuito voltado à saúde do homem e da mulher em Campo Grande. O atendimento será realizado das 7h às 12h na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca 2, com foco em prevenção, acolhimento e orientações básicas de saúde.

A ação busca ampliar o acesso da população a serviços preventivos que muitas vezes são adiados ou não realizados durante a rotina. Profissionais e voluntários participam da iniciativa, oferecendo atendimento humanizado e encaminhamentos quando necessário. A recomendação é que os moradores cheguem cedo para garantir senha.

O mutirão integra uma série de mobilizações realizadas pela instituição ao longo do ano, que têm se consolidado como alternativa para levar serviços de saúde a diferentes regiões da cidade.

Em edições anteriores, iniciativas semelhantes registraram alta procura e contribuíram para o diagnóstico precoce de doenças em públicos que tradicionalmente têm menor acesso aos cuidados básicos.

A Casa Rosa mantém agenda frequente de ações voltadas à prevenção e ao atendimento gratuito, reforçando a importância de cuidados regulares e do acesso facilitado à saúde.

