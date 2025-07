Casal é condenado a mais de 40 anos de prisão por tráfico de drogas em Mundo Novo

Um casal investigado por tráfico de drogas e associação criminosa em Mundo Novo foi condenado pela Justiça a penas que somam mais de 40 anos de prisão. J.L.S. recebeu sentença de 25 anos e 9 meses, enquanto a esposa, S.P.S., foi condenada a 14 anos e 10 meses. Eles também foram responsabilizados pelo crime de receptação qualificada.

A sentença foi proferida em 27 de junho pela 1ª Vara da Comarca de Mundo Novo, após análise de um processo que reuniu provas robustas produzidas durante investigação da Polícia Civil.

As apurações, conduzidas pela Delegacia de Mundo Novo em 2023, duraram cerca de seis meses e contaram com o uso de técnicas especiais, como captação ambiental e ação controlada, autorizadas judicialmente. O casal, conforme comprovado, tinha ligação com uma organização criminosa de abrangência nacional e atuava no tráfico doméstico de crack.

Para dificultar a atuação da polícia, os dois utilizavam usuários de drogas como intermediários — os chamados “aviõezinhos” — para realizar as entregas em diferentes pontos da cidade. Durante a ação controlada, dezenas de usuários foram identificados e levados à delegacia após adquirirem entorpecentes para consumo. Embora as apreensões fossem feitas em pequenas quantidades, todas estavam ligadas ao mesmo núcleo criminoso.

Na fase de cumprimento de mandados, a polícia apreendeu drogas, dinheiro em espécie, um veículo, celulares e objetos furtados em endereços associados ao casal.

Segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos na investigação não só embasaram as condenações, como também reforçam outras linhas de apuração em andamento, incluindo casos de homicídios supostamente praticados pela mesma organização criminosa.