Casal é condenado por homicídio cruel e tortura contra morador de rua em Mundo Novo

Leandro “Milão” foi morto com golpes de faca após ser torturado em estrada na fronteira

Ana Lorena Franco

Investigação com câmeras e perícias detalhou dinâmica do crime - Reprodução/PCMS
O júri popular realizado nesta quarta-feira (26) condenou o casal acusado de matar Leandro Luciano Antunes de Lima, conhecido como “Milão”, morador de rua bastante conhecido em Mundo Novo, a penas superiores a 40 anos somadas.

Daiane Augusto de Oliveira Spanserski recebeu pena de 26 anos e 7 meses de reclusão, enquanto José Carlos Liandro foi condenado a 18 anos. O crime ocorreu em março de 2024 e provocou forte comoção social pela brutalidade relatada nos autos.

O Ministério Público denunciou o casal por homicídio duplamente qualificado — por meio cruel e dissimulação — além do crime de tortura. As acusações se basearam na alegação de que os réus atraíram Milão com uma falsa oferta de carona até uma estrada vicinal próxima à fronteira com o Paraguai, local onde ele foi espancado e atingido por cerca de 14 golpes de faca no tórax e no pescoço, o que provocou esgorjamento e morte imediata. Antes do homicídio, segundo o processo, a vítima passou por intenso sofrimento físico e psicológico e foi forçada a confessar um suposto abuso sexual ocorrido quando ainda era criança.

O julgamento expôs detalhes das investigações conduzidas pela equipe da Polícia Civil de Mundo Novo, responsável pelas prisões em flagrante poucas horas após o crime. Câmeras de segurança, perícias técnicas e depoimentos ajudaram nas investigações.

Com a decisão do Conselho de Sentença, o casal permanece preso. As penas aplicadas foram classificadas como compatíveis com a gravidade dos crimes e a repercussão do caso, que se tornou um dos episódios de violência mais impactantes registrados recentemente no município.

