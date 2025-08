Casal é indiciado por simular roubo de carro para aplicar golpe do seguro

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indiciou um homem de 32 anos e uma mulher de 44 por falsa comunicação de crime, após eles tentarem aplicar um golpe do seguro simulando o roubo de um veículo em Campo Grande. O caso foi apurado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

O suposto roubo foi registrado no domingo (3), na Depac-Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Segundo o relato inicial, o casal teria sido abordado por criminosos armados nas imediações da Rua Engenheiro Paulo Frontim, após saírem da BR-262, alegando que o veículo VW T-Cross foi levado por três indivíduos em duas motocicletas, junto com cerca de R$ 10 mil em mercadorias.

No entanto, durante a investigação, a equipe da Defurv identificou contradições nos depoimentos e os confrontaram. Os dois confessaram que inventaram o crime e que o carro havia sido deixado intencionalmente na região de fronteira com o Paraguai para fraudar o seguro, já que não conseguiam arcar com o saldo devedor do financiamento.

Com a confissão, ambos foram indiciados por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal.

*Com informações da Polícia Civil