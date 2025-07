Casal é preso após receber droga pelos Correios em Campo Grande

Um homem de 23 anos e uma mulher de 22 foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (17), em Campo Grande, após serem flagrados recebendo uma encomenda com entorpecentes enviada pelos Correios.

A ação ocorreu no bairro Ana Maria do Couto e foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), a partir de uma denúncia anônima.

Segundo a polícia, o pacote trazia dry, uma variante de maconha com alto valor comercial, além de haxixe e outras formas derivadas da droga. Os investigadores monitoraram o rastreio da encomenda e abordaram o suspeito no momento em que ele recebia o volume, por volta das 10h30.

O homem, que já tem passagem anterior por tráfico, confirmou o conteúdo ilícito da entrega.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma estrutura voltada ao preparo e porcionamento de drogas. Havia balanças de precisão, embalagens do tipo zip-lock, papel filme, tesouras e outros materiais usados no fracionamento das substâncias.

Também foram localizados resquícios de droga espalhados por móveis e pelo chão da casa.

Em um dos cômodos, foi apreendido o valor de R$ 13.802,00 em espécie, sem origem comprovada. Ao todo, a apreensão somou 284 gramas de derivados de maconha, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil, além de 26 comprimidos de ecstasy (MDMA), com valor estimado de R$ 1 mil.

O casal foi levado à sede da Denar, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números (67) 3345-0000 ou (67) 99995-6105 (WhatsApp).

*Com informações da PCMS