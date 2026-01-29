Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

TRÁFICO INTERESTADUAL

Casal é preso pela Polícia Civil com drogas e arma de uso restrito na BR-262

Droga estava escondida em fundo falso de veículo monitorado pela polícia

Arthur Ayres

Prisão é resultado de ação integrada entre polícias de Mato Grosso do Sul e Goiás - Foto: Divulgação/Polícia Civil
Prisão é resultado de ação integrada entre polícias de Mato Grosso do Sul e Goiás - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na madrugada desta quinta-feira (29), um casal que transportava cocaína, maconha e uma arma foram presos pela Polícia Civil na BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas. A ação foi realizada após o compartilhamento de informações com o Grupo Especial de Investigação Criminal de Quirinópolis (GEIC), em Goiás.

As investigações foram conduzidas pelos profissionais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR/MS), após compartilhamento das informações do GEIC. O trabalho conjunto indicou que o transporte da droga teria como destino municípios do interior do Estado.

Segundo a investigação, um homem de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico em Quirinópolis, estava em Campo Grande acompanhado de uma mulher de 21 anos. Diante da suspeita, equipes do GEIC se deslocaram até a Capital e passaram a atuar em conjunto com a DENAR.

Durante o monitoramento, os policiais identificaram que o casal utilizava um veículo Citroën C3 com indícios de estar carregado. Ao iniciar deslocamento pela BR-262, em direção a Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, o automóvel passou a ser acompanhado pelas equipes.

Apreensão e Prisão na BR-262

A abordagem ocorreu ainda na rodovia. Na vistoria, os policiais localizaram um fundo falso no painel do veículo, onde estavam escondidos tabletes de cocaína, porções de maconha e uma arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a Polícia Civil, a interceptação evitou que a droga fosse distribuída em cidades do interior, reforçando a importância do monitoramento das rodovias federais usadas como corredores do tráfico.

Diante do flagrante, os dois suspeitos foram presos e encaminhados à sede da DENAR, em Campo Grande. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial para as providências legais.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a origem e o destino final dos entorpecentes. A Polícia Civil reforça que ações integradas entre estados têm sido fundamentais para desarticular rotas do tráfico que passam por Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Polícia Civil

