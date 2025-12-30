Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

polícia

Casal é preso por tráfico, arma ilegal e falsa identidade em Sonora

PMMS apreende drogas, revólver e dinheiro durante abordagem

Ana Lorena Franco

Ocorrência policial começa com fuga de usuário e leva à prisão de casal - Reprodução/PMMS
Ocorrência policial começa com fuga de usuário e leva à prisão de casal - Reprodução/PMMS

A Polícia Militar prendeu um casal na manhã desta segunda-feira (29) em Sonora por tráfico de drogas posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade durante ação do 3º Pelotão da 2ª Companhia do 5º Batalhão.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento quando os policiais flagraram um homem conhecido no meio policial por uso de drogas em frente à casa de uma mulher no momento em que recebia um invólucro plástico. Ao notar a aproximação da viatura ele tentou fugir a pé mas foi alcançado e abordado.

Com o suspeito os policiais encontraram uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína ele afirmou ser dependente químico e disse que havia comprado a droga com a moradora do imóvel.

A mulher de 46 anos foi abordada logo depois e durante as diligências a equipe localizou mais entorpecentes na residência no local também estava o esposo dela, de 45 anos, e a polícia constatou que o casal atuava em conjunto.

Ao todo foram apreendidos onze gramas de pasta base de cocaína, dez gramas de uma substância não identificada, dez gramas de maconha, dinheiro em espécie e um revólver calibre 32.

Durante a ocorrência a mulher tentou se passar por outra pessoa ao fornecer nome falso e informações contraditórias o que caracterizou o crime de falsa identidade.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado e segue para as providências legais.

Assuntos

