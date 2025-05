Casal investigado por tráfico interestadual de drogas é preso em Corumbá

Um casal investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas foi preso na última segunda-feira (19), em Corumbá, durante uma operação conjunta entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Os mandados de prisão foram cumpridos por agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), após troca de informações com o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), ambos de Sergipe.

Suspeito era considerado um dos traficantes mais atuantes em Sergipe

O homem, que estava foragido há cerca de um ano, é apontado como um dos traficantes mais articulados do estado de Sergipe. De acordo com as investigações, ele era responsável pela remessa de grandes quantidades de drogas oriundas de Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.

Ele já havia sido preso e condenado em outros processos, incluindo a operação “Valquíria”, que apurou crimes de tráfico de drogas, associação armada para o tráfico e participação em organização criminosa. Segundo a polícia, o investigado é considerado de alta periculosidade.

Mulher também foi presa por condenação definitiva

Durante a ação, a companheira do suspeito também foi detida. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal, decorrente de condenação com trânsito em julgado.

Após as prisões, o casal foi colocado à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

*Com informações da PCMS