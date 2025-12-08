Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Casal retoma relação, mas discussão por ciúmes termina em boletim policial

Homem procura a polícia após relatar ameaça com faca e destruição do carro durante discussão motivada por ciúmes

Fernando de Carvalho

Boletim de ocorrência foi registrado na Depac Centro - Foto: Reprodução/PCMS
Boletim de ocorrência foi registrado na Depac Centro - Foto: Reprodução/PCMS

Uma discussão por ciúmes terminou em registro de ocorrência na Depac Centro, em Campo Grande, após um homem relatar ter sido ameaçado com uma faca e ter o carro e o celular destruídos na noite de sábado (6).

Segundo o boletim, o casal havia retomado o relacionamento no dia anterior e passou a sexta e parte do sábado juntos.

A confusão começou por volta das 19h, quando a mulher teria pegado o celular do companheiro e iniciado uma discussão. Conforme o relato, ela ficou descontrolada e chegou a pegar uma faca do tipo açougueiro, avançando em direção ao homem.

Ele contou que correu para a área externa da casa e circulou ao redor do próprio veículo, tentando evitar agressões. Uma vizinha percebeu a cena e interveio, conseguindo contê-la.

Ainda de acordo com o registro, a mulher pegou uma pedra e passou a golpear o carro, quebrando faróis, retrovisores, para-brisa e vidro da porta do motorista. O celular da vítima também foi destruído após ser arremessado ao chão e atingido com a mesma pedra.

O homem afirmou à polícia que não houve agressões físicas entre eles e que deixou o local para evitar confronto. Ele procurou a Depac Centro para registrar o prejuízo e pedir medidas criminais, afirmando temer por sua integridade física, já que a mulher trabalha na área de segurança privada.

