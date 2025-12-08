Casal retoma relação, mas discussão por ciúmes termina em boletim policial

Uma discussão por ciúmes terminou em registro de ocorrência na Depac Centro, em Campo Grande, após um homem relatar ter sido ameaçado com uma faca e ter o carro e o celular destruídos na noite de sábado (6).

Segundo o boletim, o casal havia retomado o relacionamento no dia anterior e passou a sexta e parte do sábado juntos.

A confusão começou por volta das 19h, quando a mulher teria pegado o celular do companheiro e iniciado uma discussão. Conforme o relato, ela ficou descontrolada e chegou a pegar uma faca do tipo açougueiro, avançando em direção ao homem.

Ele contou que correu para a área externa da casa e circulou ao redor do próprio veículo, tentando evitar agressões. Uma vizinha percebeu a cena e interveio, conseguindo contê-la.

Ainda de acordo com o registro, a mulher pegou uma pedra e passou a golpear o carro, quebrando faróis, retrovisores, para-brisa e vidro da porta do motorista. O celular da vítima também foi destruído após ser arremessado ao chão e atingido com a mesma pedra.

O homem afirmou à polícia que não houve agressões físicas entre eles e que deixou o local para evitar confronto. Ele procurou a Depac Centro para registrar o prejuízo e pedir medidas criminais, afirmando temer por sua integridade física, já que a mulher trabalha na área de segurança privada.