Casamentos aumentam, mas relações duram menos em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul registrou 15.150 casamentos civis em 2023, de acordo com dados do Registro Civil, divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O número representa uma alta de 0,7% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, o estado ainda está abaixo da média histórica, que era de cerca de 16 mil casamentos ao ano antes da pandemia.

Capital concentra a maioria dos casamentos

Campo Grande lidera com 43% das uniões registradas. Dourados e Três Lagoas vêm logo em seguida. A taxa de nupcialidade do estado é a sexta maior do Brasil: 6,8 casamentos por mil habitantes com 15 anos ou mais.

Divórcios aumentam e relações duram menos

O número de divórcios também cresceu. Foram 7.805 em 2023, colocando Mato Grosso do Sul com a terceira maior taxa do país: 3,8 por mil pessoas com 20 anos ou mais. Em 2022, haviam sido 7.678.

A duração média dos casamentos também caiu. Em 2010, os casais ficavam juntos por 17 anos. Agora, a média é de 11,8 anos — o quarto menor tempo do Brasil.

Guarda compartilhada se torna mais comum

Mais da metade dos divórcios em MS envolvem filhos menores de idade. Em 56,7% dos casos, os filhos ainda dependem dos pais. A guarda compartilhada cresceu muito na última década. Saltou de 9,5% em 2014 para 36,7% em 2023.

Casamentos homoafetivos batem recorde

O ano de 2023 também teve um marco importante. Foram registrados 172 casamentos homoafetivos, o maior número da série histórica. Campo Grande respondeu por 103 dessas uniões.