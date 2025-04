Casas Bahia comemora 30 anos no MS com loja na Expogrande 2025

Empresa aposta em aproximação com o consumidor sul-mato-grossense e planeja levar megaloja itinerante a municípios sem unidade física

As Casas Bahia estão comemorando 30 anos de presença em Mato Grosso do Sul com uma série de ações que reforçam a conexão com o consumidor local.

Para marcar a data, a rede participa pela primeira vez da Expogrande, um dos maiores eventos agropecuários da região, e anuncia a chegada de uma megaloja itinerante que percorrerá cidades onde a marca ainda não tem unidades físicas.

Em entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM, o gerente regional da rede, Thiago Ângelo, e a head de marketing no estado, Edilene Santos, compartilharam as novidades da campanha comemorativa e reforçaram o compromisso da marca com o consumidor sul-mato-grossense.

“Nossa primeira loja aqui foi em Campo Grande, na 14 de Julho, e hoje é a maior loja do Centro-Oeste do Brasil, com cerca de 5 mil metros quadrados e mais de 4 mil produtos expostos”, lembrou Thiago.

Segundo ele, a unidade histórica se tornou um ponto de referência para a população, consolidando o vínculo da marca com o estado.

A presença na Expogrande, segundo Edilene, é uma forma de estreitar ainda mais esse relacionamento.

“Queremos estar onde o povo está, seja no samba ou na festa sertaneja. Estar na Expogrande é mais um passo nessa direção. Levamos produtos à pronta entrega, condições especiais de pagamento e toda a nossa energia para atender o cliente onde ele estiver”, destacou.

Novas Estratégias de Atendimento

A marca também investe em novas formas de contato com o público. Uma das apostas para 2025 é a loja itinerante.

“Vamos com caminhão, vendedores e estrutura completa para cidades onde ainda não temos loja física. Vamos montar um grande evento e mostrar que Casas Bahia é para todos”, disse o gerente regional.

A estratégia de atendimento também foi destacada.

“Hoje não temos apenas vendedores. Temos especialistas treinados, com formação presencial e online, prontos para atender tanto na loja quanto no WhatsApp. Estamos preparados para realizar sonhos”, reforçou Edilene.

Com sete lojas em Campo Grande e presença em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, as Casas Bahia também apostam no atendimento digital. O aplicativo, o site e o canal via WhatsApp garantem acesso facilitado aos produtos e promoções da rede, com entrega rápida graças ao centro de distribuição local.

Vantagens e condições especiais

Para quem visitar o estande da marca na Expogrande, as vantagens são várias: desde produtos disponíveis para retirada imediata até condições especiais no “carnezinho” e parcelamento em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia.

“Casas Bahia é isso: dedicação total ao consumidor. Nosso maior presente nesses 30 anos é estar ainda mais perto das pessoas”, concluiu Thiago Ângelo.