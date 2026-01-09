Veículos de Comunicação
Casas vazias nas férias elevam risco de furtos em Campo Grande

Capital fechou 2025 com quase 15 mil ocorrências

Karina Anunciato

Mara Bay, tenente da Polícia Militar Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG

Com a chegada das férias escolares e das viagens de início de ano, residências vazias voltam a se tornar alvos preferenciais de criminosos em Campo Grande. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a capital sul-mato-grossense encerrou 2025 com quase 15 mil furtos registrados — média de 41 casos por dia —, número que mantém o alerta ligado mesmo diante da queda nos crimes de roubo.

Segundo a Polícia Militar, o furto está diretamente associado à oportunidade. Casas sem movimentação, rotinas previsíveis e ausência de medidas básicas de segurança facilitam a ação criminosa, especialmente em períodos prolongados de ausência dos moradores.

Orientações da Polícia Militar

A tenente Mara Bay, do 1º Batalhão da PM, explica que, diferentemente do roubo, o furto ocorre sem violência ou ameaça, o que faz com que muitas vítimas só percebam o crime dias depois.

“Imóveis com aparência de abandono, portões abertos e objetos visíveis são fatores que aumentam muito o risco”, afirma.

Durante as férias, a orientação da polícia é reforçar cuidados simples, como evitar divulgar viagens nas redes sociais, pedir a familiares ou vizinhos de confiança que observem a residência e recolham correspondências e encomendas. A falta de movimentação, segundo a PM, é um dos principais sinais observados por criminosos.

Em alguns bairros da capital, moradores têm adotado estratégias coletivas, como grupos de vigilância solidária, para trocar informações e comunicar atitudes suspeitas. A polícia avalia esse tipo de iniciativa como positiva, desde que não exponha rotinas pessoais.

Caso o morador perceba sinais de invasão ao retornar para casa, a recomendação é não entrar no imóvel e acionar imediatamente a Polícia Militar. “Não há garantia de que o autor já tenha saído. O local deve ser preservado para não comprometer a investigação”, orienta a tenente.

Informações como descrição de suspeitos, roupas e direção de fuga ajudam no trabalho policial e aumentam as chances de prisão em flagrante e recuperação de bens.

Mesmo com a redução dos roubos, a polícia destaca que a prevenção continua sendo o principal caminho para reduzir os furtos, sobretudo em períodos como férias e feriados prolongados, quando a cidade fica mais vulnerável.

Acompanhe a entrevista completa:

