Caseiro é preso em flagrante após matar produtor rural em propriedade de Deodápolis

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (29) suspeito de assassinar um produtor rural de 65 anos, em uma propriedade localizada na zona rural de Deodápolis. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (28), após um desentendimento entre os dois.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, o suspeito, que trabalhava como caseiro na fazenda, teria golpeado a vítima com uma faca durante uma discussão. Em seguida, ele teria tomado a arma de fogo que estava em posse do produtor e efetuado um disparo, que resultou na morte do produtor.

Após o crime, o autor teria relatado o ocorrido à esposa da vítima antes de fugir para uma área de mata próxima à propriedade. A Polícia Civil iniciou as diligências logo após ser acionada, realizou perícia no local e deu início às buscas pelo suspeito. Equipes da Polícia Militar também foram mobilizadas para auxiliar na procura.

O homem foi localizado ainda nas proximidades da fazenda, após cerco montado pelas forças de segurança. Ele foi detido e autuado em flagrante por homicídio simples.

*Com informações da Polícia Civil de MS