Início Campo Grande

POLÍTICA

Caso das bebidas com metanol chega ao Senado em debate proposto por Nelsinho Trad

Audiência pública proposta pelo senador sul-mato-grossense busca discutir medidas de controle, rastreamento e prevenção contra o consumo de bebidas adulteradas no país

Fernando de Carvalho

Audiência pública foi proposta pelo senador sul-mato-grossense - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Audiência pública foi proposta pelo senador sul-mato-grossense - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Senado Federal realiza nesta quarta-feira (15), às 9h (horário de Brasília), uma audiência pública para debater o consumo e a comercialização de bebidas adulteradas com metanol, substância altamente tóxica que tem causado intoxicações e mortes em várias regiões do país.

A iniciativa é do senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD), que propôs a discussão no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

O objetivo é reunir autoridades, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir estratégias de rastreamento e fiscalização. A pauta inclui a possibilidade de criação de um novo sistema nacional de rastreabilidade, semelhante ao antigo Sicobe, desativado pela Receita Federal em 2016, mas com tecnologia capaz de permitir ao consumidor verificar a procedência das bebidas pelo celular.

Trad, que também é médico, destacou a urgência do debate diante da gravidade do problema.

“É preciso fazer alguma coisa. A República Dominicana conseguiu resolver o problema com rastreamento, e queremos entender como isso pode ser aplicado no Brasil”, afirmou o senador.

Entre os participantes confirmados estão representantes da Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Secretaria Nacional do Consumidor, além de entidades como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) e o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindcerv).

O vice-ministro da República Dominicana, Ramón Pérez Fermín, também participará da audiência, apresentando o modelo de rastreamento implantado no país, que foi fundamental para conter uma crise de mortes por metanol em 2020.

