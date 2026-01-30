Caso de raiva animal é confirmado entre Rio Verde e Coxim

Um caso de raiva animal foi confirmado na região entre Coxim e Rio Verde, no norte de Mato Grosso do Sul, e acendeu o alerta para produtores rurais quanto à necessidade de reforçar medidas de prevenção.

Produtores da área já foram comunicados e receberam orientações sobre como agir diante da confirmação da doença, considerada grave e com alto potencial de disseminação.

A recomendação é que os rebanhos mantenham a vacinação em dia e que qualquer alteração no comportamento dos animais seja comunicada imediatamente.

Sintomas exigem atenção

Entre os principais sinais observados em casos suspeitos estão:

Isolamento do animal

Falta de apetite

Dificuldade para caminhar

Andar cambaleante

Alterações neurológicas

Morte em poucos dias

Diante desses sintomas, a orientação é evitar qualquer contato direto com o animal.

Segundo a fiscal estadual agropecuária Lorrana Reis Vieira, o manejo inadequado pode agravar a situação.

“Não façam a destruição de abrigos de morcegos hematófagos. Entrem em contato com nós, para que possamos ir até a propriedade e agir de forma segura”, orientou.

Transmissão envolve morcegos

A raiva é transmitida principalmente por morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue e podem contaminar os animais durante a mordida.

Por esse motivo, técnicos alertam que o controle desses abrigos deve ser feito apenas por equipes especializadas, evitando riscos à saúde animal e humana.

Atendimento é gratuito e sem punições

A fiscal também destacou que produtores não sofrem penalidades ao comunicar casos suspeitos.

“Lembrando que não tem multa, não tem nenhum custo e não tem nenhuma interdição”, afirmou.

O atendimento inclui orientação técnica, acompanhamento sanitário e ações de controle, sem cobrança ao produtor.