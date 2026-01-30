Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRO

Caso de raiva animal é confirmado entre Rio Verde e Coxim

Doença foi registrada na região, e técnicos orientam reforço na vacinação e atenção aos sintomas

Fernando de Carvalho

Manejo inadequado pode agravar a situação - Foto: Reprodução/Iagro
Manejo inadequado pode agravar a situação - Foto: Reprodução/Iagro

Um caso de raiva animal foi confirmado na região entre Coxim e Rio Verde, no norte de Mato Grosso do Sul, e acendeu o alerta para produtores rurais quanto à necessidade de reforçar medidas de prevenção.

Produtores da área já foram comunicados e receberam orientações sobre como agir diante da confirmação da doença, considerada grave e com alto potencial de disseminação.

A recomendação é que os rebanhos mantenham a vacinação em dia e que qualquer alteração no comportamento dos animais seja comunicada imediatamente.

Sintomas exigem atenção

Entre os principais sinais observados em casos suspeitos estão:

  • Isolamento do animal
  • Falta de apetite
  • Dificuldade para caminhar
  • Andar cambaleante
  • Alterações neurológicas
  • Morte em poucos dias

Diante desses sintomas, a orientação é evitar qualquer contato direto com o animal.

Segundo a fiscal estadual agropecuária Lorrana Reis Vieira, o manejo inadequado pode agravar a situação.

“Não façam a destruição de abrigos de morcegos hematófagos. Entrem em contato com nós, para que possamos ir até a propriedade e agir de forma segura”, orientou.

Transmissão envolve morcegos

A raiva é transmitida principalmente por morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue e podem contaminar os animais durante a mordida.

Por esse motivo, técnicos alertam que o controle desses abrigos deve ser feito apenas por equipes especializadas, evitando riscos à saúde animal e humana.

Atendimento é gratuito e sem punições

A fiscal também destacou que produtores não sofrem penalidades ao comunicar casos suspeitos.

“Lembrando que não tem multa, não tem nenhum custo e não tem nenhuma interdição”, afirmou.

O atendimento inclui orientação técnica, acompanhamento sanitário e ações de controle, sem cobrança ao produtor.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos