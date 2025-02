Caso Vanessa expõe falhas na rede de proteção à mulher

O assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, na quarta-feira (12), em Campo Grande, a facadas pelo ex-companheiro, reacendeu o debate sobre a eficácia da rede de proteção às vítimas de violência doméstica.

O autor do crime, o músico Caio do Nascimento Pereira, de 34 anos, tem uma extensa ficha criminal, sendo denunciado em pelo menos 14 processos de violência contra a mulher e, desde 2020, foram expedidos sete pedidos de medidas protetivas contra ele.

De acordo com a titular da Delegacia da Mulher, Elaine Benicasa, os inquéritos foram abertos após denúncias de várias vítimas, em diversos períodos. A mãe e a irmã de Caio também constam na relação de vítimas dele.

”Uma pessoa totalmente perturbada, com passagem por roubo, com tentativas de suicídio, e algumas ocorrências de violência doméstica contra a mãe, contra a irmã, contra outras conviventes, de vários crimes. Cada caso é diferente um do outro. São ameaças, lesões…são várias passagens de ocorrência de violência”, informou a delegada.

Feminicídio

No mesmo dia do crime, Vanessa havia denunciado o ex-companheiro, com quem se relacionou por cerca de quatro meses. A Justiça concedeu à ela uma medida protetiva contra Caio, mas ele não chegou a ser intimado.

Outro fato que chama a atenção nesse caso é que Vanessa não foi impedida de retornar à casa onde vivia com Caio para retirar seus pertences, sem acompanhamento policial. Mas a Polícia Civil afirma que a vítima é quem deveria ter solicitado esse atendimento.