Casos de dengue e chikungunya aumentam em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já soma 1.234 casos confirmados de dengue em 2025, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta sexta-feira (7). O relatório também aponta 3.801 casos prováveis da doença e três mortes confirmadas. Outras duas mortes seguem em investigação.

De acordo com os dados, Japorã apresenta uma alta incidência da doença nos últimos 14 dias, enquanto Paraíso das Águas tem incidência considerada média. As vítimas fatais foram registradas nos municípios de Inocência, Três Lagoas e Nova Andradina.

Vacinação e prevenção

Das doses recebidas pelo Ministério da Saúde, apenas 60% foram utilizadas. O Ministério da Saúde enviou 207.796 doses para Mato Grosso do Sul, destinadas ao público de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença, e apenas 126.409 doses foram aplicadas até o momento. O esquema vacinal prevê duas doses com um intervalo de três meses entre elas.

Chikungunya também preocupa

Além da dengue, Mato Grosso do Sul registra aumento nos casos de chikungunya. Até agora, são 2.448 casos prováveis da doença, sendo 309 confirmados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Um óbito foi confirmado no município de Dois Irmãos do Buriti.

*Com informações do Governo de MS