Após reuniões, soluções concretas seguem indefinidas para o atendimento a mulheres vítimas de agressão

Após três reuniões realizadas pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, com autoridades estaduais, judiciais e municipais, nenhuma solução concreta foi anunciada para resolver as falhas estruturais no atendimento às mulheres vítimas de violência.

Durante o encontro, a ministra declarou que será criado um grupo de trabalho para reavaliar a estrutura da Casa da Mulher Brasileira, mas sem data definida para o início dos trabalhos.

“Hoje a gente está consolidando um grupo de trabalho, que inclui as instituições que compõem a Casa da Mulher Brasileira. A prefeita vai se reunir com o vice-governador, e, a partir disso, estipularemos datas, prazos e reuniões para apresentar um novo sistema de fluxo de protocolos”, afirmou Cida Gonçalves.

A visita da ministra foi motivada pelo caso da jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio, cujas denúncias de falhas no atendimento pela instituição acenderam um alerta sobre a necessidade de melhorias no suporte às mulheres em situação de violência.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Pavan, também participou das discussões e anunciou que será firmado um convênio com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública para ampliar a proteção policial.

Ministra ao lado do Desembargador Pavan, atual presidente do TJMS – Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

Segundo ele, o acompanhamento policial em situações de retorno das vítimas à residência será obrigatório.