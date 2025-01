Calendário de vacinas segue na Capital com plantão neste sábado

Neste sábado (11), será realizado um plantão de vacinação para facilitar o acesso da população às doses de rotina. O atendimento ocorrerá no Shopping Norte Sul Plaza, a partir das 11h, com a oferta de todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI), exceto BCG e Dengue.

As vacinas contra a dengue não serão aplicadas devido à recomendação de que o imunizante só seja administrado em locais com presença médica. Já a BCG segue um cronograma específico para minimizar o desperdício de doses.