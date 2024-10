Capital tem atendimento pediátrico reforçado

Nesta quinta-feira (31), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande contam com equipes médicas de plantão para atender a população. As escalas variam entre turnos matutino, vespertino e noturno, com diferentes números de profissionais para atendimento adulto e infantil.

Escalas de atendimento médico por unidade:

UPA Cel. Antonino: No período matutino, estão disponíveis 8 médicos para atendimento adulto e 6 para atendimento infantil. No turno vespertino, a escala conta com 6 médicos para adultos e 6 para crianças. Já à noite, são 5 médicos para atendimento adulto e 6 para o infantil.

UPA Almeida: Na manhã, 7 médicos estão escalados para atendimento adulto, mas nenhum para infantil. À tarde, há 7 médicos para adultos e também nenhum pediatra. No plantão noturno, 6 médicos estão disponíveis para atendimento adulto, sem médicos para o atendimento infantil.

UPA Universitário: Pela manhã, a unidade conta com 5 médicos adultos e 6 para crianças. Durante o vespertino, são 7 para adultos e 5 para o público infantil. No noturno, a escala inclui 6 médicos para adultos e 6 pediatras.

UPA Moreninha: No matutino e vespertino, a unidade tem 6 médicos para adultos e nenhum para atendimento infantil. À noite, há 4 médicos para atendimento adulto e 4 para infantil.

UPA Leblon: Pela manhã e à tarde, a unidade possui 9 médicos para atendimento adulto, mas sem pediatras. No turno noturno, a escala conta com 8 médicos para adultos e 5 para crianças.