Capital terá plantão de vacinação no sábado

SAÚDE

Após ter estoque zerado, MS recebe 25 mil doses de vacina contra a Covid-19

Um novo lote de imunizantes contra a Covid-19, contendo 25.200 doses da vacina Spikevax, fabricada pela Moderna, chegou a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (25). Os 79 municípios do estado estão com o estoque zerado há pelo menos duas semanas. A Secretaria de Saúde (SES-MS) informou que a distribuição das vacinas será realizada a […]