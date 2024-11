Curso técnico em agropecuária conecta jovens na Acrissul

CBN Festas e Eventos Escola da Capital com nova abordagem pedagógica tem alunos aprovados nas principais universidades do Brasil

A Escola Gappe, fundada em 1994 por um grupo de educadoras comprometidas com a formação integral dos alunos, tem conquistado excelentes resultados com sua metodologia inovadora. A base pedagógica é fundamentada nos teóricos Vygotsky e Guy Brousseau, que defendem o conhecimento construtivo, que permite aos alunos a construção do saber de forma ativa. Focada na […]