Cursos gratuitos oferecem qualificação profissional em diversas áreas

RETRATAÇÃO

Sob pressão, Carrefour pede desculpas e "desdiz" suspensão às carnes do Mercosul

Quase uma semana após as declarações do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, contra as carnes de países do Mercosul, o grupo francês de varejo não suportou a pressão e pediu desculpas aos produtores de carnes brasileiros. Na semana passada, Bompard afirmou que a carne produzida no Brasil não respeitaria as normas do país europeu […]