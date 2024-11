DEAIJ já recebeu cerca de 350 B.Os sobre violência nas escolas

TRÂNSITO

Caminhão arrebenta fios e moradores do Carandá Bosque ficam sem energia na Capital

Cerca de 800 moradores do bairro Carandá Bosque ficaram quase quatro horas sem energia elétrica depois que um caminhão do tipo cegonha, carregado com seis veículos, arrebentou os fios da iluminação pública. O incidente com o caminhão ocorreu no cruzamento das Rua Antônio Teodorowick com a Avenida Mato Grosso, por volta das 15 horas, de […]