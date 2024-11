Gasolina e etanol têm variação de até 32% em MS

Os preços médios da gasolina comum e do etanol comum no Mato Grosso do Sul apresentam variações de 22,98% e 32,25%, respectivamente, conforme pesquisa realizada pelo Procon MS.

A menor média para a gasolina comum foi registrada em Campo Grande, a R$ 5,74, enquanto Corumbá teve o preço mais alto, de R$ 7,05.

No caso do etanol, o menor valor médio também foi encontrado na Capital, a R$ 3,75, enquanto a maior média, de R$ 4,96, foi verificada em Corumbá.