Golpe da CNH suspensa segue sendo aplicado em MS

Falsas notificações de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão sendo utilizadas para aplicação de golpes em Mato Grosso do Sul, segundo o Detran MS.

Os criminosos enviam uma notificação de que a pessoa está com processo de suspensão em andamento. Ao acessar o suposto link enviado, agora também por e-mail, as vítimas são direcionadas a uma página que imita o GOV.BR do Governo Federal.

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor, e supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção “regularizar”.

Não há registro de quantas pessoas já caíram no golpe em Mato Grosso do Sul. Os primeiros casos surgiram no final do ano passado, em Nova Andradina, com envio por SMS.

O Detran MS alerta que não solicita pagamentos ou dados por SMS, nem por e-mail. As notificações são realizadas por correspondência, via Correios, ou através do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para quem tem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Dúvidas podem ser atendidas no Portal de Serviços Meu Detran e no aplicativo Detran MS. A Central de Informações também está disponível, por telefone, pelos números 154 (Capital) e (67)3368-0500 (Interior).

*com informações do Detran MS