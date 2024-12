Homem é preso por vender cigarro eletrônico na Capital

CBN em Pauta

Judiciário ressuscita penduricalho salarial extinto em 2006

Enquanto o governo federal se envolve numa queda de braço com o Congresso Nacional, mercado financeiro e setores da imprensa para tentar aprovar o pacote do ajuste fiscal que dentre outros objetivos tenta por fim aos supersalários no serviço público, a magistratura segue em caminho contrário. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) […]