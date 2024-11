HU pede doação urgente de leite para recém-nascidos em UTI

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei sobre planos de saúde será votado na Alems

Conforme a Ordem do Dia, o projeto que trata da segurança aos usuários de planos de saúde e outras quatro propostas estão pautados para a sessão ordinária desta terça-feira (12) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Os materiais serão analisados em segunda e primeira discussão. A sessão tem início às 9h no […]