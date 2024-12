Inflação na Capital desacelera em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Campo Grande foi de 0,63% em novembro. O resultado ficou abaixo dos 0,70% registrados em outubro. A redução reflete desaceleração em alguns grupos de produtos e serviços.

No acumulado do ano, a inflação já alcança 4,61%. De novembro de 2023 à novembro de 2024, o índice chegou a 5,06%, acima dos 4,71% do mesmo período anterior. Apesar do recuo em novembro, a inflação na cidade ainda supera a média nacional.

Os principais responsáveis pela alta foram os grupos de Alimentação e Bebidas e Transportes. A alimentação subiu 2,63%, com destaque para o aumento nos preços das carnes, que chegaram a 11,02%. Os transportes registraram alta de 0,36%, puxada por passagens aéreas e automóveis novos.