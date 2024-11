Lote de gado furtado estava sendo comercializado em leilão na Capital

GREVE?

Motoristas de ônibus da Capital ameaçam paralisação por reajuste salarial

Os motoristas de transporte coletivo de Campo Grande podem paralisar os serviços na próxima segunda-feira, 25 de novembro. A categoria reivindica aumento salarial de 8% e reajuste no ticket-alimentação para R$ 350. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (STTCU) representa os 1.100 profissionais que atuam no Consórcio Guaicurus. Atualmente, os motoristas recebem um […]