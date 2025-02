Municípios de MS já sentem impacto da onda de calor

Segundo atualização do Climatempo, Mato Grosso do Sul passará por uma onda de calor que se estenderá até o dia 21 de fevereiro, com temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média.

A onda de calor já atua no Sul do Brasil e, a partir desta quarta-feira (12) se estende por outras regiões do país, incluindo boa parte de Mato Grosso do Sul.

Onda de calor atinge grande parte do país. Foto: Reprodução Climatempo

Nas áreas em laranja, no mapa acima, é possível perceber que o aumento das temperaturas será significativo, com 3ºC e 5ºC acima da média nos próximos dias, entretanto, nas áreas em vermelho, o calor será intenso, com temperaturas até 7°C acima da média.

E, apesar do alerta começar somente no dia 12, municípios como Amambai, Porto Murtinho, Iguatemi e Rio Brilhante já vêm apresentando temperaturas máximas de quase 40°C, conforme tabela abaixo, divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).