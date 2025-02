Papelaria Caeli cresce e se firma como referência no setor

A Papelaria Caeli, fundada por Maysa Saad, começou como uma loja de decoração e presentes, mas rapidamente se transformou em referência no setor de papelaria. O negócio nasceu durante a pandemia e cresceu a partir da demanda dos próprios clientes, que procuravam serviços de impressão e materiais de escritório.

Hoje, em um novo endereço e com um espaço mais amplo, a Caeli se destaca pelo atendimento personalizado e pela variedade de produtos. Além de itens de papelaria, a loja oferece opções de presentes, como canecas temáticas, que são um sucesso entre os clientes.

O crescimento da Caeli teve apoio do Sebrae, por meio do programa Sebrae Delas, que ajudou Maysa a estruturar processos e aperfeiçoar suas estratégias de vendas e gestão. A empresária conta, no CBN Você Mulher, que sonha em expandir ainda mais o negócio e até abrir novas unidades.

“Eu comecei uma loja do nada, sem saber nada. Mas desde o começo eu estava no Sebrae Delas que foi o diferencial. Foi um divisor de águas em questão de estruturação de processos […] com o Sebrae aprendi como fazer compras melhores, vendas e preços”, detalha Maysa.

Acompanhe a entrevista completa no CBN Você Mulher: