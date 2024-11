Próteses mamárias podem recuperar autoestima feminina pós-gestação

tempo e temperatura

Dia de Finados tem previsão de chuvas intensas

O sábado de finados (2) deve ser de chuva em Mato Grosso do Sul, com aviso de perigo potencial de chuvas intensas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que, em Campo Grande, o período da manhã seja de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovadas isoladas. À tarde […]