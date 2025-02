Quinta-feira com chuva intensa em todo estado

Nesta quinta-feira (6), a previsão é de chuva intensa em todo o estado de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todas as regiões estão sob alerta de perigo com chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora (km/h).

Apenas o extremo Leste do estado apresenta possibilidade de um acúmulo de chuva menor, entre 20 e 30 mm/h, mas segue com ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h.

Na tarde de ontem (5), Ponta Porã registrou um temporal, com quedas de muros e árvores. A Defesa Civil foi acionada para prestar assistência e instruir os moradores sobre como se proteger. Hoje, a previsão para o município é de que o temporal persista.

Temperaturas

Segundo o Inmet, a máxima para Ponta Porã, Campo Grande e Dourados deve ser de 28°C. As temperaturas seguem na casa dos 30°C em Três Lagoas, com calor mais intenso no Oeste do estado, como Corumbá com 34°C, no Sudoeste, em Porto Murtinho a máxima deve ficar na casa dos 35°C.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG