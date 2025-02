Temperaturas elevadas marcam esta segunda-feira

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Campo Grande deve ser de 35°C, Dourados e Três Lagoas apresentam máxima de 33°C, Coxim tem máxima de 36°C e Corumbá e Porto Murtinho apresentam temperaturas mais elevadas, com máxima de 38°C e 39°C, respectivamente.

O céu segue majoritariamente limpo em MS I Foto: Reprodução Inmet



Não há risco de chuvas fortes na maior parte do estado, segundo o Inmet, tendo apenas uma pequena área no Norte do estado e outra no Leste apresentando possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

